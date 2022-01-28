Італійський клуб програв боротьбу за Супрягу: форвард Динамо змінить команду

Форвард Динамо Владислав Супряга може змінити клуб вже взимку 2022-го року. Гравець близький, щоб покинути Динамо та перебратися за кордон.

Базель виграв битву за Супрягу

У послугах Супряги буцімто були зацікавлені два клуби – італійська Сампдорія і швейцарський Базель. Про інтерес Базеля повідомляли українські ЗМІ.

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Повідомляється, що Базель досяг домовленості про перехід Супряги. Швейцарський клуб виграв боротьбу за форварда у Сампдорії.

Однак італійський клуб сподівається, що все ще зможе переманити Супрягу. Доля трансферу начебто визначиться найближчим часом.

Слід зауважити, що в Сампдорії залишилося зовсім мало часу, щоб домовити про перехід українця. В Італії трансферне вікно закривається 31-го січня.

Водночас Базель матимете час для переговорів до 15-го лютого. Саме тоді у Швейцарії закриється трансферне вікно.

. 21-річни Супряга виступає за Динамо з 2018 року. У сезоні-2021/2022 Владислав 6 разів виходив на футбольне поле й не забив жодного голу. Портал Transfermarkt оцінює нападника в 4 мільйони євро.