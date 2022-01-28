Базель выиграл битву за Супрягу

В услугах Супряги были заинтересованы два клуба – итальянская Сампдория и швейцарский Базель. Об интересе Базеля сообщали украинские СМИ.

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Сообщается, что Базель достиг договоренности о переходе Супряги. Швейцарский клуб выиграл борьбу за форварда в Сампдории.

Однако итальянский клуб надеется, что все еще сможет переманить Супрягу. Судьба трансфера якобы определится в ближайшее время.

Следует заметить, что у Сампдории осталось совсем мало времени, чтобы договорить о переходе украинца. В Италии трансферное окно закрывается 31 января.

В то же время у Базеля будет время для переговоров до 15 февраля. В это время в Швейцарии закроется трансферное окно.

Достойно внимания. 21-летний Супряга выступает за Динамо с 2018 года. В сезоне 2021/2022 Владислав 6 раз выходил на футбольное поле и не забил ни одного гола. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4 миллиона евро.