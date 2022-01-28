Базель виграв битву за Супрягу
У послугах Супряги буцімто були зацікавлені два клуби – італійська Сампдорія і швейцарський Базель. Про інтерес Базеля повідомляли українські ЗМІ.
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Повідомляється, що Базель досяг домовленості про перехід Супряги. Швейцарський клуб виграв боротьбу за форварда у Сампдорії.
Однак італійський клуб сподівається, що все ще зможе переманити Супрягу. Доля трансферу начебто визначиться найближчим часом.
Слід зауважити, що в Сампдорії залишилося зовсім мало часу, щоб домовити про перехід українця. В Італії трансферне вікно закривається 31-го січня.
Водночас Базель матимете час для переговорів до 15-го лютого. Саме тоді у Швейцарії закриється трансферне вікно.