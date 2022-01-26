Динамо й Шахтар отримали офіційні пропозиції

За інформацією ЗМІ, Динамо та Шахтар отримали офіційні пропозиції від Базеля щодо купівлі футболістів. Супряга належить киянам, а Сікан виступає за "гірників".

До речі Супрягу сюди ніхто не тягнув, – президент Динамо

Базель буцімто хоче підсилити позицію нападника. У швейцарському клубі розглядають трансфер або Супряги, або Сікана й оцінюють перехід кожного приблизно в однакову суму.

Швейцарський клуб планує платну оренду одного з українців з опцією викупу. Повідомляється, що Базель місяць офіційно веде перемовини, але ні Динамо, ні Шахтар поки не погодилися відпустити гравців.

Що відомо про Супрягу й Сікана