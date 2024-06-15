Чемпіони Європи вступають в гру: онлайн-трансляція матчу Італія – Албанія

Збірні Італії та Албанії зіграють в останньому матчі суботи на чемпіонаті Європи 15 червня 2024. Трансляцію гри у Дортмунді можна дивитися онлайн на сайті 24 каналу.

У суботу, 15 червня, на Євро-2024 пройдуть матчі першого туру в групі В. На пізній вечір винесений поєдинок у Дортмунді, де чинний переможець Євро Італія протистоятиме головній сенсації кваліфікації Албанії, пише 24 Канал.

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Група смерті

І"Скуадра Адзурра" суттєво змінилась за останні три роки після успіху на Євро-2020. Причому, не в найкращу сторону. Кілька лідерів вже завершили кар'єру, тоді як молодь поки не так вражає.

Італія сенсаційно пропустила ЧС-2022, а на поточне Євро вийшла лише за рівної кількості балів з Україною. Сильно допоміг команді прихід на тренерську лаву Лучано Спаллетті. Тепер же Італія потрапила у складну групу на самому чемпіонаті.

Але перший тур подарував їй найслабшого із суперників. Албанці сенсаційно виграли відбіркову групу, залишивши позаду чехів та поляків. Втім за кадровим підбором балканці відчутно поступаються будь-якій команді групи В.

Бодай одне набране очко буде для "червоно-чорних" успіхом. До стартової зустрічі обидві збірні підходять без суттєвих втрат. Єдиним травмованим на обидві команди є Фаджолі, проте хавбек Ювентуса далекий від основи Італії.

Орієнтовні склади:

: Доннарумма – Дарміан, Буонджорно, Бастоні – Ді Лоренцо, Жоржиньо, Барелла, Дімарко – К'єза, Пеллегріні – Скамакка.: Беріша – Хюсай, Ісмайлі, Джимсіті, Мітай – Рамадані, Асслані – Асані, Байрамі, Сефері – Броя.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Італія – Албанія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Також пряма трансляція Євро-2024 буде доступною на регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Італія – Албанія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.