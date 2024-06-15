В субботу, 15 июня, на Евро-2024 пройдут матчи первого тура в группе В. На поздний вечер вынесен поединок в Дортмунде, где действующий победитель Евро Италия будет противостоять главной сенсации квалификации Албании, пишет 24 Канал.

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Группа смерти

И "Скуадра Адзурра" существенно изменилась за последние три года после успеха на Евро-2020. Причем, не в лучшую сторону. Несколько лидеров уже завершили карьеру, тогда как молодежь пока не так впечатляет.

Италия сенсационно пропустила ЧМ-2022, а на текущее Евро вышла лишь при равном количестве баллов с Украиной. Сильно помог команде приход на тренерскую скамью Лучано Спаллетти. Теперь же Италия попала в сложную группу на самом чемпионате.

Но первый тур подарил ей самого слабого из соперников. Албанцы сенсационно выиграли отборочную группу, оставив позади чехов и поляков. Впрочем, по кадровому подбору балканцы ощутимо уступают любой команде группы В.

Хотя бы одно набранное очко будет для "красно-черных" успехом. К стартовой встрече обе сборные подходят без существенных потерь. Единственным травмированным на обе команды является Фаджоли, однако хавбек Ювентуса далек от основы Италии.

Ориентировочные составы:

ИТАЛИЯ: Доннарумма – Дармиан, Буонджорно, Бастони – Ди Лоренцо, Жоржиньо, Барелла, Димарко – Кьеза, Пеллегрини – Скамакка.

АЛБАНИЯ: Бериша – Хюсай, Исмайли, Джимсити, Митай – Рамадани, Асслани – Асани, Байрами, Сефери – Броя.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Италия – Албания пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Также прямая трансляция Евро-2024 будет доступна на региональных каналах Суспільного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италия – Албания. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.