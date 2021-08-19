Барселона після відходу Мессі захотіла закріпити назавжди номер "10" за Мессі. Однак в правилах іспанського чемпіонату це не передбачено, відтак клубу не дали це зробити.
До теми ПСЖ – головний фаворит Ліги чемпіонів: як змінилися шанси парижан після трансферу Мессі
Тож в Барселоні вирішили, що в цьому сезоні ніхто з гравців не буде грати у футболці під цим номером. Вона поки залишиться вільною. А вже згодом цей номер віддадуть одному з найкращих своїх вихованців.
Варто відзначити, що перед цим була інформація, що Барселона може віддати номер "10" нападнику Серхіо Агуеро, який лише влітку перейшов до клубу. При цьому він – кум Мессі (Лео є хрещеним батьком Бенхаміна, який є сином Агуеро і внуком Дієго Марадони). Але форвард відмовився від цієї пропозиції, залишивши собі номер "19".
Також ЗМІ повідомляли, що Барселона може віддати цей номер бразильцю Коутіньо. Але цю інформацію теж спростували.