Історичне досягнення: веслувальниця Ус здобула медаль Кубка світу в екстремальній дисципліні
У польському Кракові закінчився етап Кубка світу з веслування. На турнірі українка Вікторія Ус здобула історичну нагороду.
Українка виборола історичну нагороду
Ус здобула "бронзу" в новій олімпійській дисципліні, що дебютує на Іграх-2024 у Парижі, – екстремальному слаломі. Це перша медаль рівня Кубка світу в цьому виді програми для України, пише 24 канал.
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У фіналі першою фінішувала дворазова чемпіонка світу, чешка Тереза Фішерова. Проте її результат анулювали через неправильне проходження воріт.
Таким чином золота нагорода дісталася нідерландці Мартіні Веґман – віцечемпіонці світу 2018 року, для якої цей титул став третім у кар'єрі.
Друге місце посіла австралійка Ноемі Фокс, чемпіонка світу-2019 у команді. Українка Вікторія Ус урешті виграла "бронзу".
Призерки в екстремальному слаломі (байдарки-одиночки)
- Мартіна Веґман (Нідерланди)
- Ноемі Фокс (Австралія)
- Вікторія Ус (Україна)
Після свого виступу Вікторія подякувала у своїх соцмережах Збройним Силам України.
Дякую ЗСУ! За захист нашої України,
– написала веслувальниця.
Що відомо про веслувальницю
- 29-річна спортсменка є чотириразовою призеркою етапів Кубка світу (2019-2022).
- Дворазова учасниця Олімпійських ігор (2016, 2021). Найкращий результат – 7-ме місце в каное-одиночці в Токіо-2020.