Історичне досягнення: веслувальниця Ус здобула медаль Кубка світу в екстремальній дисципліні

20 червня 2022 , 14:28
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У польському Кракові закінчився етап Кубка світу з веслування. На турнірі українка Вікторія Ус здобула історичну нагороду.

Українка виборола історичну нагороду

Ус здобула "бронзу" в новій олімпійській дисципліні, що дебютує на Іграх-2024 у Парижі, – екстремальному слаломі. Це перша медаль рівня Кубка світу в цьому виді програми для України, пише 24 канал.

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У фіналі першою фінішувала дворазова чемпіонка світу, чешка Тереза ​​Фішерова. Проте її результат анулювали через неправильне проходження воріт.

Таким чином золота нагорода дісталася нідерландці Мартіні Веґман – віцечемпіонці світу 2018 року, для якої цей титул став третім у кар'єрі.

Друге місце посіла австралійка Ноемі Фокс, чемпіонка світу-2019 у команді. Українка Вікторія Ус урешті виграла "бронзу".

Призерки в екстремальному слаломі (байдарки-одиночки)

  1. Мартіна Веґман (Нідерланди)
  2. Ноемі Фокс (Австралія)
  3. Вікторія Ус (Україна)

Після свого виступу Вікторія подякувала у своїх соцмережах Збройним Силам України. 

Дякую ЗСУ! За захист нашої України,
– написала веслувальниця.

Що відомо про веслувальницю

  • 29-річна спортсменка є чотириразовою призеркою етапів Кубка світу (2019-2022).
  • Дворазова учасниця Олімпійських ігор (2016, 2021). Найкращий результат – 7-ме місце в каное-одиночці в Токіо-2020.
Автор: Дарина Жданович