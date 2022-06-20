Украинка завоевала историческую награду

Усс получила "бронзу" в новой олимпийской дисциплине, дебютирующей на Играх-2024 в Париже – экстремальном слаломе. Это первая медаль уровня Кубка мира в этом виде программы для Украины, пишет 24 канал.

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В финале первой финишировала двукратная чемпионка мира, чешка Тереза ​​Фишерова. Однако ее результат был аннулирован из-за неправильного прохождения ворот.

Таким образом, золотая награда досталась нидерландке Мартине Вегман – вицечемпионке мира 2018 года, для которой этот титул стал третьим в карьере.

Второе место заняла австралийка Ноэми Фокс, чемпионка мира-2019 в команде. Украинка Виктория Усс выиграла "бронзу".

Призерки в экстремальном слаломе (байдарки-одиночки)

Мартина Вегман (Нидерланды) Ноэми Фокс (Австралия) Виктория Усс (Украина)

После своего выступления Виктория поблагодарила в своих соцсетях Вооруженные Силы Украины.

Спасибо ВСУ! За защиту нашей Украины,

– написала гребля.

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