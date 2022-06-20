Украинка завоевала историческую награду
Усс получила "бронзу" в новой олимпийской дисциплине, дебютирующей на Играх-2024 в Париже – экстремальном слаломе. Это первая медаль уровня Кубка мира в этом виде программы для Украины, пишет 24 канал.
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В финале первой финишировала двукратная чемпионка мира, чешка Тереза Фишерова. Однако ее результат был аннулирован из-за неправильного прохождения ворот.
Таким образом, золотая награда досталась нидерландке Мартине Вегман – вицечемпионке мира 2018 года, для которой этот титул стал третьим в карьере.
Второе место заняла австралийка Ноэми Фокс, чемпионка мира-2019 в команде. Украинка Виктория Усс выиграла "бронзу".
Призерки в экстремальном слаломе (байдарки-одиночки)
- Мартина Вегман (Нидерланды)
- Ноэми Фокс (Австралия)
- Виктория Усс (Украина)
После своего выступления Виктория поблагодарила в своих соцсетях Вооруженные Силы Украины.
Спасибо ВСУ! За защиту нашей Украины,
– написала гребля.
Что известно о гребле
- 29-летняя спортсменка является четырехкратным призером этапов Кубка мира (2019-2022).
- Двухразовая участница Олимпийских игр (2016, 2021). Лучший результат – 7-е место в каноэ-одиночке в Токио-2020.