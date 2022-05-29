Неймовірний виступ "синьо-жовтих"
Обидва фінали відбулися в один день, оскільки спортсменам завадили погодні умови. Національна команда попри насичений розклад зуміла піднятися на п'єдестал у семи дисциплінах і завоювати вісім медалей за один день, пише 24 канал.
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Перемогу в змаганнях байдарок-четвірок здобули чинні чемпіони світу – український квартет Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та Івана Семикіна. На попередньому етапі в Рачіце цей екіпаж завоював срібну нагороду. У фіналі українці показали час 1:19.39 хвилини.
Наші атлети присвятили перемогу Україні та її захисникам.
Віцечемпіонка Олімпійських ігор-2020 і чемпіонка світу Анастасія Четверікова виборола в Познані "золото". Вона фінішувала першою в каное-одиночці на 500 метрів. Її результат – 2:08.22 хвилини.
Також Четверікова виборола медаль у змішаній парі з Андрієм Рибачком. Українська каное-двійка стала третьою на дистанції 500 метрів.
Відразу дві українські каное-четвірки піднялися на п'єдестал пошани у змаганнях серед чоловік на 500 метрів. "Срібло" вибороли Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк та Даниїл Харечко, а "бронзу" – Олег Боровик, Андрій Захаров, Віктор Свиридюк та Павло Алтухов.
Рибачок виграв ще одну медаль у дуеті з Вергелесом на 500 метрів, українці фінішували другими.
Павло Алтухов став тертім серед чоловічих каное-одиночок на 1000 метрів.
Також уперше в цьому сезоні Кубка світу нагороду завоювали Анастасія Горлова та Людмила Кукліновська. Українки піднялися на другу сходинку п'єдесталу в змаганнях байдарок-двійок на 200 метрів. Дівчатам не вистачило 0, 92, аби завоювати "золото".
Ще п'ять медалей Україні принесли параканоїсти.
Всі призери другого етапу Кубка світу з веслування
- "Золото": Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін (байдарки-четвірки, 500 метрів), Анастасія Четверікова (каное-одиночка, 500 метрів), Владислав Єпіфанов (параканое, VL3, 200 метрів), Микола Синюк (параканое, KL2, 200 метрів).
- "Срібло": Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк та Даниїл Харечко (каное-четвірки, 500 метрів), Віталій Вергелес та Андрій Рибачок (каное-двійки, 500 метрів), Анастасія Горлова та Людмила Кукліновська (байдарки-двійки, 200 метрів), Марина Мажула (параканое, KL1, 200 метрів), Наталія Лагутенко (параканое, VL3, 200 метрів)
- "Бронза": Олег Боровик, Андрій Захаров, Віктор Свиридюк та Павло Алтухов (каное-четвірки, 500 метрів), Павло Алтухов (каное-одиночка, 1000 метрів), Анастасія Четверікова та Андрій Рибачок (каное-двійка, мікст, 500 м), Наталія Лагутенко (параканое, KL2, 200 метрів).