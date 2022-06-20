Українка виборола історичну нагороду

Ус здобула "бронзу" в новій олімпійській дисципліні, що дебютує на Іграх-2024 у Парижі, – екстремальному слаломі. Це перша медаль рівня Кубка світу в цьому виді програми для України, пише 24 канал.

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У фіналі першою фінішувала дворазова чемпіонка світу, чешка Тереза ​​Фішерова. Проте її результат анулювали через неправильне проходження воріт.

Таким чином золота нагорода дісталася нідерландці Мартіні Веґман – віцечемпіонці світу 2018 року, для якої цей титул став третім у кар'єрі.

Друге місце посіла австралійка Ноемі Фокс, чемпіонка світу-2019 у команді. Українка Вікторія Ус урешті виграла "бронзу".

Призерки в екстремальному слаломі (байдарки-одиночки)

Мартіна Веґман (Нідерланди) Ноемі Фокс (Австралія) Вікторія Ус (Україна)

Після свого виступу Вікторія подякувала у своїх соцмережах Збройним Силам України.

Дякую ЗСУ! За захист нашої України,

– написала веслувальниця.

Що відомо про веслувальницю