Збірні Іспанії та України визначать сильнішого у матчі Ліги націй сезону-2020. Українська команда піднялася у найсильніший дивізіон A, де вдало стартувала перемогою над Швейцарією. Тепер "синьо-жовті" завітають у Мадрид до Іспанії. Текстову онлайн-трансляцію гри проведе Спорт 24.

Матч Іспанія – Україна відбудеться сьогодні, 6 вересня, у Мадриді на стадіоні "Альфредо Ді Стефано". Початок гри о 21:45, пише 24 канал.

До теми: Іспанія – Україна: анонс на матч Ліги націй

Україна до матчу з Іспанією підходить лідером у групі, адже набрала 3 очки після перемоги у грі зі Швейцарією. Натомість Іспанія у паралельному поєдинку на останніх секундах вирвала нічию в Німеччини.

Сьогоднішній матч буде шостим очним для команд: в активі іспанців 4 перемоги, ще одна гра завершилася нічиєю.

Не пропустіть: Іспанія – Україна: де дивитися матч Ліги націй

Попередній раз збірні зустрічалися у відборі на Євро-2016. Два поєдинки у 2015 році завершилися перемогами Іспанії з рахунком 1:0.

На матчі Іспанія – Україна працюватиме суддівська бригада із Франції. Головним арбітром буде 37-річний Бенуа Бастьєн.

На думку букмекерів, фаворитом поєдинку є Іспанія.