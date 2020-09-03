Збірна України 6-го вересня проведе матч другого туру Ліги націй-2020. Суперником української команди стане збірна Іспанії. УЄФА затвердив бригаду арбітрів на поєдинок.

На матчі Іспанія – Україна працюватиме суддівська бригада із Франції. Головним арбітром буде 37-річний Бенуа Бастьєн, інформує УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть Хішам Закрані та Фредерік Акетт. Обов’язки резервного арбітра виконуватиме Бенуа Мілло.

Зазначимо, що на матчах Ліги націй не працює система відеоповторів VAR.

Бастьєн та українські команди

Французький арбітр тільки двічі перетинався з українськими командами.

У грудні 2017 року він обслуговував матч групового етапу між "Шахтарем" та "Манчестер Сіті". Гра завершилася перемогою "гірників" 2:1.

У серпні 2018 року він працював на матчі між "Зорею" та РБ "Лейпциг" у кваліфікації Ліги Європи (0:0).

У тій грі арбітр вилучив українця Богдана Лєднєва.

Матч Іспанія – Україна відбудеться 6-го вересня у Мадриді на стадіоні "Альфредо Ді Стефано". Початок гри о 21:45.