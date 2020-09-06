6 вересня збірна України зустірнеться з Іспанією у матчі нового сезону Ліги націй. Вболівальники зможуть переглянути цей матч по телебаченні, а також онлайн.

Права на показ матчів збірної України належать "Медіа група Україна". Тож саме на двох каналах цього медіахолдингу і буде транслюватися матч Іспанія – Україна 6 вересня, пише 24 канал.

До теми: Іспанія – Україна: анонс на матч Ліги націй

Іспанія – Україна: де дивитися

Матч Ліги націй покажуть на телеканалах "Україна" та "Футбол 1". Початок трансляції о 21:35. Сам матч розпочнеться о 21:45.

Дивитися онлайн матч Україна – Швейцарія можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню. Однак доступ до трансляції платний – від 109 гривень на місяць за право перегляду каналів "Футбол 1/2/3".

Текстову онлайн-трансляцію проведе Спорт24. Вона буде доступна за годину до матчу. У ній будуть максимально швидко опубліковані відео небезпечних моментів в матчі та голи.