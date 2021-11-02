У ісландського захисника зупинилося серце під час матчу чемпіонату Норвегії

Під час матчу другого дивізіону чемпіонату Норвегії між Сондалом та Стьордалс-Блінком один із футболістів знепритомнів. На 12-тій хвилині Еміль Палссон впав на газон.

Медики врятували футболіста

Лікарі оперативно зреагували та врятували футболіста норвезького клубу Сондал. Медики надавали допомогу Палссону протягом 11 хвилин.

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28-річного ісландця одразу відправили до лікарні. Виявилося, що футболіста сталася зупинка серця.

Команди не стали догравати матч, а перенесли його на невизначений термін.

Після моторошного інциденту на Євро-2020, коли у Крістіана Еріксена зупинилося серце під час поєдинку Данія – Фінляндія, такі моменти викликають неабияке занепокоєння.

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