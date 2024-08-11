Не дотерпіла психологічно, – Коляденко засмутилась через "срібло" Олімпіади-2024

Учора, 10 серпня, на передостанньому дні Олімпійських іграх-2024 відбувся фінал у вільній боротьбі серед жінок. Україну представляла Ірина Коляденко у ваговій категорії до 62 кілограм.

Українка змагалась за медалі Олімпіади-2024 проти японки Мотокі Сакури. Коляденко з рахунком 12:1 поступилась та отримала "срібло" турніру.

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Ірина Коляденко про фінал ОІ-2024

Для українки фінал Олімпіади-2024 в Парижі став першим у кар'єрі борчині. До цього Коляденко здобула бронзову медаль на Іграх-2020 у Токіо, здолавши представницю Киргизстана Айсулуу Тинибекову.

Фінал змагань у вільній боротбі затримували декілька разів, під час перерви судді перевіряли челендж зі сторони України, а в другому періоді сутичку було призупинено через проблеми з таймером.

Ірина Коляденко поділилась враженнями від фіналу Олімпійських ігор-2024 та отриманим "сріблом". Українка заявила, що до змагань хотіла просто медаль, а опинившись на Іграх-2024 відчувала, що може взяти "золото".

Не сильніша за попередніх [суперниць]. Просто, мабуть, не вистачило мене на два дні, лише на день. Не дотерпіла, мабуть, психологічно. Фізично та технічно я нічим їй не поступаюся, але морально прям відчула, що не можу ввімкнутися, дотерпіти,

– розповіла Коляденко.

Борчиня розповіла про подальші плани після Олімпіади-2024. Спортсменка буде відпочивати тому, що багато часу провела на зборах та тренуваннях. Зі слів Коляденко, вона хоче побути дома, щоб вирішити, чим займатись далі.

Нагадаємо, що сьогодні останній день літніх Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Сьогодні українські атлети можуть здобути медалі для України у завершальний день змагань.