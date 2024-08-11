У неділю, 11 серпня, в Парижі пройде завершальний день на Олімпійських іграх-2024. Спортсмени визначать долю останніх медалей на Олімпіаді, після чого пройде церемонія закриття, пише 24 Канал.

До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Розклад на 11 серпня

У неділю, 11 серпня, в останній ігровий день Олімпіада подарує фанатам змагання у дев'яти видах спорту. Звісно ж, в кожному із них будуть розіграні медалі:

  • баскетбол (жінки)
  • волейбол (жінки)
  • гандбол (чоловіки)
  • легка атлетика, марафон (жінки)
  • важка атлетика, більше 81 кілограму (жінки)
  • вільна боротьба, до 65 кілограмів (чоловіки)
  • вільна боротьба, до 97 кілограмів (чоловіки)
  • вільна боротьба, до 76 кілограмів (жінки)
  • водне поло (чоловіки)
  • велоспорт, кейрін (чоловіки)
  • велоспорт, спринт (жінки)
  • велоспорт, омніум (жінки)
  • сучасне п'ятиборство, лазер-ран (жінки)

Церемонія закриття

Україна на Олімпійських іграх 11 серпня буде представлена лише одним спортсменом. Мураз Мчедлідзе ще зберігає шанси на бронзову нагороду у вільній боротьбі в категорії до 97 кілограмів.

Атлет з Дніпра вийде на втішний бій проти Ніколааса де Ланге з Південної Африки. В разі перемоги Мураз змагатиметься в поєдинку за бронзу проти азербайджанця Магомедхана Магомедова. Перша сутичка відбудеться не раніше 12:20 за київським часом.

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У свою чергу о 22:00 за Києвом відбудеться церемонія закриття Олімпійських ігор-2024. Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Церемонія буде показана в прямому ефірі на наступних ресурсах::

  • канал Перший
  • канал Суспільне Спорт
  • регіональні канали Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт