Я не розумію, що відбулося, але я дуже щаслива, – Геращенко про "бронзу" Олімпіади-2024

Українські стрибунки у висоту принесли дві нагороди у нашу скарбничку на Олімпійських іграх-2024. Однією із призерок стала Ірина Геращенко.

29-річна легкоатлетка здобула свою першу олімпійську медаль у кар'єрі. Ірина Геращенко поділила третє місце із австралійкою Елеанорою Паттерсон.

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Що сказала призерка Ігор-2024

Обидві стрибунки у висоту не змогли взяти 1,98 метра та зупинились на показнику 1,95. Ярослава Магучіх завоювала "золото" Ігор-2024 у Парижі.

Після фіналу бронзова призерка Ірина Геращенко поділилась першими емоціями після здобуття олімпійської нагороди.

Я не розумію, що відбулося, але я дуже щаслива,

– заявила Ірина.

Геращенко розповіла про діалог зі своїм чоловіком щодо своїх виступів на Олімпійських іграх.

"У нас з чоловіком є девіз: "Треба зробити краще, ніж було". І от я сьогодні йшла сюди, і сказала: "Ір, зробити просто краще, ніж було". Було 10-те у 2016 році. Я була четвертою в Токіо, а сьогодні зробила трішки краще. Чоловік так мені і написав: "Ну це краще, ніж було". Тому дякую за підтримку. Але, так, ми все зробили", – додала українка.

Також Ірина Геращенко подякувала воїнам, які захищають Україну від безжального ворога.

До слова, одразу після дівчат ще одну "бронзу" Україні приніс Михайло Кохан, який здобув медаль у метанні молота.