Скандал в азійській Лізі чемпіонів: команда Бензема відмовилася грати через статую друга Росії
3 жовтня 2023, 10:00Читать новость на русском
Джерело:Твіттер SaudiPLf
Поєдинок 2-го туру азійської Ліги чемпіонів між іранським Сепаханом та саудівським Аль-Іттіхадом не відбувся. Команда гостей не вийшла на поле через провокацію приймаючої сторони.
2 жовтня в іранському місті Ісфахан повинен був відбутися поєдинок між Сепаханом та Аль-Іттіхадом. Однак гості відмовилися виходити на поле через статую військового діяча Касему Сулеймані.
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Бюст Сулеймані був встановлений біля самого поля. Вимоги гостей прибрати статую завершилися нічим. Тож команда Аль-Аттіхад відмовилася виходити на поле стадіону та вирушила до аеропорту.
Бюст Сулеймані на стадіоні / twitter.com/SaudiPLf
Хто такий Сулеймані
- Камер Сулеймані був командувачем Корпусу Стражів ісламської революції.
- Іранського діяча вважали головним ідеологом політики іранської експансії.
- Однією зі своїх цілей Сулеймані вважав Саудівську Аравію, а тому не дивно, що Аль-Іттіхад принципово не захотів виходити на поле через його бюст.
- У 2007 році ООН включила іранського військового діяча у санкційний список. В США Сулеймані був внесений в число терористів, яких звинуватили у змові з метою вбити посла Саудівської Аравії у Вашингтоні.
- Війська під керівництвом Сулемані здійснювали напади на американські військові бази.
- Крім того, Сулеймані був одним із засновників коаліції, до якої входила Росія. Пілся смерті терориста Путін висловив невдоволення втручанням Америки.
- У 2020 році США ліквідували іранського генерала цілеспрямованим авіаударом.