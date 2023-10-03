2 октября в иранском городе Исфахан должен был состояться поединок между Сепаханом и Аль-Иттихадом. Однако гости отказались выходить на поле из-за статуи военного деятеля Касема Сулеймани.
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Бюст Сулеймани был установлен у самого поля. Требования гостей убрать статую завершились ничем. Команда Аль-Аттихад отказалась выходить на поле стадиона и отправилась в аэропорт.
Бюст Сулеймани на стадионе / twitter.com/SaudiPLf
Кто такой Сулеймани
- Камер Сулеймани был командующим Корпусом Стражей исламской революции.
- Иранский деятель считался главным идеологом политики иранской экспансии.
- Одной из своих целей Сулеймани считал Саудовскую Аравию, а потому неудивительно, что Аль-Иттихад принципиально не захотел выходить на поле из-за его бюста.
- В 2007 году ООН включила иранского военного деятеля в санкционный список. В США Сулеймани был включен в число террористов, обвиненных в заговоре с целью убить посла Саудовской Аравии в Вашингтоне.
- Войска под руководством Сулемани совершали нападения на американские военные базы.
- Кроме того, Сулеймани был одним из основателей коалиции, в которую входила Россия. После смерти террориста Путин выразил недовольство вмешательством Америки.
- В 2020 году США ликвидировали иранского генерала целенаправленным авиаударом.