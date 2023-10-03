2 жовтня в іранському місті Ісфахан повинен був відбутися поєдинок між Сепаханом та Аль-Іттіхадом. Однак гості відмовилися виходити на поле через статую військового діяча Касему Сулеймані.

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Бюст Сулеймані був встановлений біля самого поля. Вимоги гостей прибрати статую завершилися нічим. Тож команда Аль-Аттіхад відмовилася виходити на поле стадіону та вирушила до аеропорту.

Бюст Сулеймані на стадіоні / twitter.com/SaudiPLf

Хто такий Сулеймані

Камер Сулеймані був командувачем Корпусу Стражів ісламської революції.

Іранського діяча вважали головним ідеологом політики іранської експансії.

Однією зі своїх цілей Сулеймані вважав Саудівську Аравію, а тому не дивно, що Аль-Іттіхад принципово не захотів виходити на поле через його бюст.

У 2007 році ООН включила іранського військового діяча у санкційний список. В США Сулеймані був внесений в число терористів, яких звинуватили у змові з метою вбити посла Саудівської Аравії у Вашингтоні.

Війська під керівництвом Сулемані здійснювали напади на американські військові бази.

Крім того, Сулеймані був одним із засновників коаліції, до якої входила Росія. Пілся смерті терориста Путін висловив невдоволення втручанням Америки.

У 2020 році США ліквідували іранського генерала цілеспрямованим авіаударом.

До слова. За саудівський Аль-Іттіхад виступає французька суперзірка Карім Бензема. У першому турі азійської Ліги чемпіонів "тигри" перемогли узбецький АГМК (3:0).