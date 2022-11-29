Старт сезону, Фуркад і страшні обстріли Чернігова: інтерв'ю з біатлоністкою Блашко

Вже сьогодні стартує новий біатлонний сезон. Перший етап Кубка світу у фінському Контіолахті. Напередодні старту біатлоністка збірної України Дар'я Блашко розповіла про непросту підготовку до сезону, війну та волонтерство, санкції проти білорусів та росіян. А також про спілкування зі знаменитими братами Фуркадами.

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Дар'я Блашко розповіла про підготовку до нового сезону, роботу з новим тренером, а також висловилася про відсторонення російських та білоруських біатлоністів від міжнародних змагань.

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Очікування від нового сезону

Ви вже в Контіолахті? Встигли провести декілька тренувань?

Так, ми 24 листопада приїхали до Контіолахті. Встигли провести декілька тренувань на стадіоні. Готуємося до старту сезону.

Як вам стадіон в Контіолахті, ви любите тут виступати?

Так, це один з моїх улюблених стадіонів. Мені подобається траса та стрільбище тут. Сподіваюся на гарні результати в Контіолахті.

Якою була підготовка до нового сезону?

Через війну я пізно розпочала підготовку в цьому році. Приєдналася до команди лише в Обергофі. Цього сезону я тренуюся з чоловічою збірною. Вважаю, що всі збори були продуктивними. Тренувалися і в дощ, і в сніг. Зробили дуже багато роботи. Сподіваюся, що це допоможе нам показати хороший результат.

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Поділіться своїми очікуваннями від нового сезону.

Показати гарний результат, який тільки зможемо. До цього і готуємося. Потрібно розпочати сезон. Після перших стартів вже побачимо, як все піде.



Блашко про сезон 2022 – 2023 / фото ФБУ

Дар'я Блашко народилася в Білорусі. Вона отримала українське громадянство у 2017 році. Вперше виступила у складі збірної України у 2019-му.Блашко є бронзовою призеркою чемпіонату світу-2021 в естафеті, дворазовою чемпіонкою світу серед юніорів, володаркою юніорського кубка IBU.

Як гадаєте, хто здобуде Великий кришталевий глобус цього сезону?

Я вважаю, що зараз дуже сильні спортсменки зі Швеції. Можливо, Ельвіра Еберг може здобути великий кришталевий глобус. Також дуже сильними є команди з Франції та Італії. Взагалі зараз дуже велика конкуренція у нас, є багато сильних біатлоністок. Немає таких, хто б виділявся, як от Мартен Фуркад у свій час. Рівень дуже виріс за останній час.

"Війна все змінила": про рішення тренуватися з новим тренером

Чому вирішили тренуватися з новим тренером у цьому сезоні?

По-перше, зараз неможливо тренуватися в індивідуальному порядку. У нас була розмова з тренером, що ми тренуємося до Олімпіади, а далі побачимо, якою буде ситуація. Війна все змінила. Можливо прийшов час, коли потрібно готуватися з командою, за кимось тягнутися.

Базова робота була виконана дуже якісно. Потрібно вже тренуватися, аби було більше контакту з іншими спортсменами, змагальна практика. Коли тренуєшся індивідуально, потім важко конкурувати з кимось. Це один із мінусів індивідуальної підготовки.

Дар'я Блашко наразі тренується під керівництвом старшого тренера чоловічої команди Юрая Санітри. До цього вона працювала з особистим тренером Володимиром Махлаєвим.

Чи відомо вам про підготовку жіночої збірної, оскільки тепер її тренує новий коуч?

Чесно кажучи, я не знаю як відбувається підготовка в жіночій збірній. У мене дуже багато часу займає моя особиста підготовка. Весь обсяг роботи дуже важко оцінити, одне тренування не покаже всього об'єму. Тому я не хочу когось оцінювати.



Блашко тренується під керівництвом Санітри / фото ФБУ

Українського фахівця Олександра Кравченка призначили старшим тренером жіночої збірної України з біатлону. Він замінив на цій посаді Уроша Велепеця, який став помічником старшого тренера чоловічої збірної Німеччини.

Ви слідкували за виборами президента ФБУ? Результат очікуваний для вас?

Я слідкувала за цією подією. Я б не сказала, що неочікувані результати. Потрібно розуміти, що це був сильний кандидат, але Дмитро Підручний також був гідним суперником. В якийсь момент здавалося, що він може перемогти, однак все вирішило голосування.

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"Фуркад чекав на нашу команду"

Федерація біатлону України отримала нового очільника. За підсумками виборів, що відбулися на конференції організації, ним став народний депутат Іван Крулько, який переміг біатлоніста Дмитра Підручного.

Цьогоріч чоловіча збірна України провела один збір з німецькою командою. Розкажіть про допомогу та підтримку команди з Німеччини.

Дійсно, цього року ми отримали дуже велику підтримку від IBU, багатьох інших національних федерацій. Ми дуже вдячні їм за це, тому що без цієї допомоги, ми не змогли б провести повноцінну підготовку. Ця підтримка була не лише в Німеччині, а й у всіх країнах, де ми були. Нам допомагали, надавали все, що було потрібно.

Як в інших країнах реагують на війну в Україні?

У нас скрізь питали про війну. В Німеччині Ерік Лессер разом з нами тренувався. Потім була зустріч, де ми спілкувалися та розповідали про війну. Також я знаю, що у Франції Сімон Фуркад чекав на нашу команду "Б". Казав, що вони можуть приїжджати, він все організує. Але наскільки мені відомо, то команда не доїхала до Франції. Бо туди дуже далеко їхати, на це були необхідні додаткові витрати.



Дар'я про підтримку міжнарожних партнерів / фото ФБУ

Ми були ще в Італії, Австрії, Норвегії. Всюди ми отримували підтримку. Кожна країна може опинитися у важкій ситуації. Це добре, коли є підтримка.

Як IBU підтримує українських біатлоністів?

За кошти IBU ми провели декілька зборів. Також я чула, що IBU хоче допомогти відбудувати базу в Чернігові спільно з іншими федераціями. В цілому ця підтримка дуже велика.

Як інші збірні висловлюються про війну в Україні?

Чесно кажучи я не питала ні в кого цього. Ми знаємо лише про позицію спортсменів з їхніх інтерв'ю.

"Білоруські спортсмени проти війни"

Чи чули ви про те, що IBU може допустити росіян та білорусів до змагань, якщо вони засудять дії своїх країн?

Це складна ситуація. Ми знаємо, що якщо спортсмени з Росії та Білорусі розкритикують свою владу, то вони взагалі не поїдуть на Кубок світу. В цілому, це був би показник того, що вони проти війни, що вони не підтримують це. Я не знаю, як було б краще.

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Яке ваше ставлення до цього?

Чесно кажучи, знаю, що білоруські спортсмени проти війни, я з ними спілкувалася. Частина з них допомагала ще на початку війни, коли я просила у них про це. Деякі спортсмени писали у перші дні війни, а з російської збірної ніхто досі не писав. Тому я не знаю їхнього відношення.

Але я не бачила жодної офіційної заяви білоруських біатлоністів про війну в Україні...

Публічних звернень білорусів не буде. Ця ситуація є однаковою, як для Росії, так і для Білорусі. Вони не будуть говорити про це публічно, бо всю збірну просто нікуди не випустять.

Але деякі білоруські біатлоністи поїхали на чемпіонат Росії…

Звісно, що вони поїхали на змагання до Росії тому, що змагальна практика потрібна. Спортсмен має завжди мати цю змагальну практику. Звісно, що відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі є хорошим показником для світу. Але що робити спортсменам, які залишилися без змагань? Потрібно розуміти, що будь-який спортсмен, який був би в подібній ситуації, або закінчив кар'єру, або поїхав би на змагання туди, де йому дозволяють стартувати.



Блашко про спортивні санкції / Фото Getty Images

Лідерка збірної Білорусі Дінара Алімбекова висловилася щодо нового сезону та сказала, що не буде його дивитися, бо їй "нецікаво".

Це теж потрібно розуміти. Спортсмени, які віддають свій час, здоров'я на тренування та змагання. Якби я була в такій ситуації, можливо я б теж не дивилася Кубок світу. Якщо ти один з лідерів, то це важко психологічно дивитися на ці змагання по телевізору. Я також це відчувала на собі, коли була на карантині. Я дивилася змагання і кожен раз питала себе, що я тут роблю, чому я не можу стартувати.

"Ми застали сильні обстріли": про евакуацію з Чернігова

Чи спілкуєтеся ви з колишніми біатлоністками збірної України, які після 24 лютого втекли до Росії?

Тільки з Ольгою Абрамовою. Ми знаємо, що вона не підтримує війну. Вона виїхала до Росії, бо в неї дитина була в Москві. Вона відразу ж виїхала до Кореї. З іншими не підтримую зв'язок.

У квітні з жіночої команди виключили трьох натуралізованих росіянок . Мовиться про Катерину Бех, Ольгу Абрамову та Оксану Москаленко.

До речі, коли колишні росіянки втекли з країни, ви почали волонтерити та допомагати нашим військовим. Розкажіть про перші дні вторгнення та виїзд з міста.

Після Олімпіади ми приїхали до Чернігова та були там, коли почалося вторгнення. Спершу перебували на базі, а потім вже виїхали в інше місце. Ми застали сильні обстріли. Потім вирішили, що потрібно виїжджати. Чули інформацію, що Чернігів можуть взяти в кільце, і все може повторитися, як у Маріуполі. Нам пощастило з виїздом, бо ми проїхали цей шлях відносно швидко. Ми були в Чернігові три тижні. Встигли виїхати до того, як підірвали міст, це сталося за день чи два.

Коли ми виїхали до Словенії я вирішила, що потрібно щось робити, не могла просто так сидіти. Дізналася, що одна спортсменка зі Словенії хотіла допомогти. Я попросила у неї дещо іншу допомогу, хотіла допомогти українським військовим. Тому звернулася до неї з таким запитом. Вона дістала те, що було потрібно. Також я купувала за свої кошти дрон, на другий дрон ми зібрали кошти в інстаграмі. А потім все це відправили до Чернігова.

Чесно, я вважаю, що це дуже мало, але сподіваюся, що хоч якось це допомогло. Якщо кожен буде робити, хоча б маленьку добру справу, то перемога прийде швидше.

Чи були ви в Чернігові після його звільнення? Ви раніше там проживали?

Ні, не була. Так, я проживала там на базі. Приїжджала в Чернігів між зборами, у міжсезоння, коли були періоди між змаганнями. Я там жила, мені дуже подобається це місто. Можливо колись я повернувся туди жити.



Дар'я Блашко / Фото Getty Images

Участь на турнірі Фуркада

На початку вересня ви взяли участь у турнірі Мартена Фуркада, поділіться своїми емоціями від виступу.

Там була складна ситуація із запрошеннями. Наскільки я знаю, перше запрошення було для Юлії Джими, але вона відмовилася від участі, бо була не готова, а також пізно розпочала підготовку. Потім запитали у мене про участь, я погодилася.

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Сам турнір був дуже крутим. Було все організовано на найвищому рівні. Відчувалося, що це було не лише шоу, але й серйозний турнір. Я дуже рада, що в мене вийшло фінішувати другою. Це вимагало вміння швидко пристосовуватися до ситуацій. У нас було мало часу до того, аби потренуватися, перестрілка тривала лише 15 хвилин, а ми бачили це стрільбище лише один раз. На Кубках світу нам на це виділяється набагато більше часу.

Мені дуже сподобався цей турнір, сподіваюсь що зможу ще не раз взяти участь у таких гонках.

Ви спілкувалися особисто з Мартеном Фуркадом?

Так, ми спілкувалися. Він не питав на цю тему дуже багато. Коли спілкувалися, то тема заходила про ситуацію в Україні, я йому розповідала про це, говорила про Чернігів, я там була на момент вторгнення Росії. Вони також не раді тому, що відбувається у світі.

Новий сезон стартує з індивідуальної гонки 29 листопада. Першими змагатимуться чоловіки. Жіночі старти розпочнуться 30 листопада.