Офіційна заява IBU

Представники росії та білорусі зможуть виступити під егідою IBU у новому сезоні, однак є одне "але". Вони повинні засудити дії своїх країн.

До теми Міжнародний союз біатлоністів остаточно призупинив діяльність федерацій Росії та Білорусі

"Пропозиція виконкому передбачає, що членство Союзу біатлоністів росії та білоруської федерації біатлону буде призупинено, поки вони не продемонструють їхню повну підтримку цілей та принципів IBU – наприклад, чітко дистанціювавши себе від війни в Україні і не допустять активну залученість офіційних осіб або спортсменів до російської армії або їх участь у військових діях.

Виконавчий комітет IBU стежитиме за виконанням вищевказаних умов і може тимчасово скасувати відсторонення до наступного Конгресу, якщо він на свій розсуд визнає, що вищезазначені умови були виконані", – йдеться у повідомленні.

Взаємодія політики та спорту у росії

Зазначимо, що жоден з російських біатлоністів не засудив дії своєї держави. Взаємодія політики та спорту в росії дуже помітна. Більшість російських атлетів має військове звання.

До прикладу, у квітні Владімір Путін нагородив російських призерів Олімпіади-2022 за здобуті нагороди. А наприкінці квітня російські лижники та біатлоністи взяли участь з міністром оборони рф Сєргеєм Шойгу, під час якої отримали військові звання.

Серед присутніх був і Едуард Латипов – він отримав військове звання лейтенанта. У Пекіні він здобув три бронзових нагороди.

Збитки для українського спорту

Зазначимо, що деякі українські біатлоністи (Дмитро Підручний, Артем Прима, Анастасія Меркушина та інші) на деякий час відклали свої тренування, аби захистити рідну країну.

Окупанти завдали значних збитків українському біатлону. Вони зруйнували одну з найкращих лижних баз у Чернігові.

Процедуру щодо відсторонення росіян та білорусів розпочали 17 березня. Федерації біатлону росії та білорусі не можуть проводити жодну офіційну міжнародну діяльність, включно з організацією тренувальних таборів та будь-яких міжнародних змагань.