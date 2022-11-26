Жіноча збірна України продовжує готуватись до старту нового сезону. Старший тренер Олександр Кравченко назвав п'ятірку, яка вийде на трасу у Контіолахті.

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На жаль, через хворобу на першому етапі Кубка світу не виступить Анастасія Меркушина. Однак у складі є дві олімпійські чемпіонки – Юлія Джима та Олена Білосюк, яка в останній момент зняла свою кандидатуру з виборів нового президента Національного олімпійського комітету України, де переміг Вадим Гутцайт.

Склад жіночої збірної України

Юлія Джима

Олена Білосюк

Дар'я Блашко

Ірина Петренко

Анна Кривонос

Нагадаємо, що старт новому сезону дасть чоловіча "індивідуалка", яка стартує о 13:15. 30 листопада на трасу вийдуть жінки.

Також у Контіолахті прихильники біатлону побачать класичні естафети, спринти та гонки переслідування. Перший етап Кубка світу триватиме до 4 грудня включно.