Жіноча збірна України продовжує готуватись до старту нового сезону. Старший тренер Олександр Кравченко назвав п'ятірку, яка вийде на трасу у Контіолахті.
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На жаль, через хворобу на першому етапі Кубка світу не виступить Анастасія Меркушина. Однак у складі є дві олімпійські чемпіонки – Юлія Джима та Олена Білосюк, яка в останній момент зняла свою кандидатуру з виборів нового президента Національного олімпійського комітету України, де переміг Вадим Гутцайт.
Склад жіночої збірної України
- Юлія Джима
- Олена Білосюк
- Дар'я Блашко
- Ірина Петренко
- Анна Кривонос
Нагадаємо, що старт новому сезону дасть чоловіча "індивідуалка", яка стартує о 13:15. 30 листопада на трасу вийдуть жінки.
Також у Контіолахті прихильники біатлону побачать класичні естафети, спринти та гонки переслідування. Перший етап Кубка світу триватиме до 4 грудня включно.