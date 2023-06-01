Минулої зими Шахтар продав Михайла Мудрика в Челсі за рекордні 70 мільйонів євро. Також донеччани були близькі до продажу ще одного лідера команди.

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Мова про Анатолія Трубіна. 21-річний кіпер викликав інтерес з боку кількох відомих команд, серед яких Ліверпуль, Інтер та Тоттенхем. Журналіст Євген Кузьменко повідомляє, що у Шахтаря була конкретна офіційна пропозиція від середняка Серії А.

Воротаря збірної України мав намір підписати Удінезе, який нині йде 12-им у чемпіонаті Італії. "Зебри" запропонували Шахтарю 6 мільйонів євро за транфер, однак донецький клуб відповів відмовою.

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Контракт Анатолія з "гірниками" добігає кінця у 2024 році, а сам кіпер поки відмовляється підписувати новий. Трубін є вихованцем клубу, за який на дорослому рівні виступає з 2019 року.

За цей час воротар двічі став чемпіоном України та виграв Кубок. Цього сезону Трубін провів 38 матчів в усіх змаганнях, 14 з них відстояв на "нуль". Також у 2021-му Анатолій дебютував за національну збірну і вже провів у ній три поєдинки.