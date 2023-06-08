Кривцов опинився у тому місці й у той час: Інтер придбає низку зіркових гравців заради Мессі

Американський колектив готовий забезпечити Ліонелю усі комфортні умови в клубі. Сергій Кривоцв може потрапити у зіркову компанію.

Інтер Маямі планує купити низку маститих футболістів. Ці гравці свого часу пограли з Мессі у одній команді.

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Американський колектив уже отримав у своє розпорядження Ліонеля Мессі, проте клуб готовий повністю оформити аргентинцю комфортні умови в команді. Інтер жадає запросити у клуб низку зіркових футболістів, які є близькими друзями Ліонеля, а також тих, з якими він свого часу встиг пограти пліч-о-пліч. Зокрема, команда з Маямі націлена на ексгравців Барселони та збірної Аргентини.

Керівництво американського колективу планує оформити трансфери Жорді Альби та Серхіо Бускетса, які уже офіційно оголосили про те, що покинуть Барселону влітку. Також Інтер готовий "затягнути" у свій клуб ще одного колишнього гравця Барселони Луїса Суареса, який наразі є футболістом уругвайського Греміо. Ба більше, клуб з Маямі хоче возз'єднати Мессі з його партнерами по команді, які вигравали з Ліонелем чемпіонат світу. Отож, такі футболісти, як Анхель Ді Марія та Леонардо Паредес, які відійшли з Ювентуса, також можуть опинитись в МЛС,

До того ж Інтер перебуває у пошуках нового головного тренера команди. Раніше "чаплі" звільнили Філа Невілла. Проте команда з Маямі має уже на увазі претендента. Новим очільником Інтера має стати Херадо Марітно, який свого часу очолював і Барселону, і збірну Аргентини.

Нагадаємо, що за Інтер виступає український футболіст Сергій Кривцов, який приєднався до американського клубу взимку. За новоспечений колектив український захисник провів 15 поєдинків, в яких зумів забити один гол. Проте "чаплі" наразі йдуть на останньому місці поточного чемпіонату.