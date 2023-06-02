Після 15-ти зіграних матчів Інтер Маямі йде на останньому 15-му місці у турнірній таблиці МЛС. Клуб українського захисника Сергія Кривцова показувала під керівництвом Філа Невілла нестабільні результати – могла перемогти у двох поспіль матчах, так і провалитись у декілько поспіль поєдинках.

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Більше без головного тренера

Такі нестабільні виступи команди привело до кардинальних рішень зі сторони власників американського клубу, а тобто відставки головного тренера Філа Невілла. Разом із ним клуб покинув його помічник Джейсон Крайс.

Виконуватиме обов'язки головного тренера Інтера Хав'єр Моралес, який раніше входив до тренерського штабу звільнено Невілла.

Американський клуб подякував 46-річного англійському спеціалісту за робота та за те, що він приніс із собою у колектив. Керуючий власник Інтера Хорхе Мас привітав Моралеса з новою посадою у клубі та побажав йому успіхів.

Відставка Невілла сталась якраз за чотири дні до домашнього матчу Інтера проти Ді Сі Юнайтед, яке посідає 8-му позицію у чемпіонаті МЛС.

Перемога команди Кривцова дозволить команді підійнятись одразу на декілька сходинок, але у разі втрати очок у найближчих суперників.

Головне про Філа Невілла на чолі Інтер Маямі

Нагадаємо, що Невілл очолював Інтер Маямі з січня 2021 року. Від того моменту провів на чолі команди 90 матчів, 18 з яких були у поточному сезоні-2022/2023.

У цьому сезоні Інтер здобув 8 перемог при аж 10 поразках. Жоден їх матч не був зіграних внічию.

46-річний наставник не привів американський колектив до жодного трофея.

До слова. Сергій Кривцов виступає за Інтер Маямі з кінця січня 2023 року. Із того часу український захисник провів за нову команду 14 поєдинків, у яких забив дебютний гол та заробив 3 жовті картки. Його контракт із американським клубом розрахований до кінця 2024-го з можливістю продовження ще на рік.