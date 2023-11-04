Залишилось тільки підписати контракт: ексзірка Барселони взимку приєднається до Інтер Маямі

Влітку 2023 року Інтер Маямі підписав Ліонеля Мессі. Після цього клуб почав запрошувати до свого складу колишніх одноклубників аргентинця і, здається, не збирається зупинятися.

За американську команду вже грають Серхіо Бускетс та Жорді Альба. Узимку до них приєднається ще одна зірка, яка грала з цим тріо протягом 6 років.

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Інтер Маямі підпише чергову зірку Барселони

Повідомляється, що Інтер Маямі узгодив контракт із Луїсом Суаресом. Він буде підписаний за схемою 1 плюс 1 та почне діяти в січні 2024 року, коли відкриється трансферне вікно.

Наразі уругвайський форвард є гравцем Греміо. В нинішньому сезоні Суарес забив 10 голів та віддав 10 асистів у 26 матчах та посідає шосте місце в гонці бомбардирів бразильської Серії А.

Зазначається, що однією з причин, чому уругваєць наполягав на трансфері, стали високі вимоги до інтенсивності у Бразилії. Через це коліна зіркового форварда, які двічі були прооперовані протягом кар'єри, не витримують навантажень.

. У Барселоні разом із Мессі, Бускетсом та Альбою майбутній новачок флоридського клубу провів 6 сезонів з 2014 по 2020 рік. За цей час він зіграв 283 матчі, у яких забив 195 голів, віддав 113 асистів та здобув 13 титулів.