Після офіційної церемонії нагородження "Золотого м'яча" стався один момент, який підтвердив, що відхід Ліонеля Мессі із Барселони не став таким теплим, як це мало бути. Аргентинець відмовився від спільної світлини із президентом "блаугранас" Жоаном Ляпортом.

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Жодних спільних фото

Керівник іспанського гранда хотів зробили фото з двома переможцями "Золотого м'яча", які представлять чи раніше представляли Барселону – Айтаною Бонматі та Лео.

Однак Мессі, для якого цей "Золотий м'яч" став 8-м у кар'єрі, публічно показав, що негативно ставиться до президента Барси, адже впевнений, що Ляпорт використав його під час передвиборчої компанії, щоб отримати омріяну посаду. Сталось це у момент, коли сторонам не вдалось вдарити по руках щодо нового контракту.

Тому Мессі зробив світлину лише з найкращою футболісткою світу – Айтаною Бонматі.

Відзначимо, що раніше у ЗМІ бул фейкова інформація про зустріч Мессі та Ляпорта. Але після реакції Лео, журналіст перепросив за свою брехливу інформацію.

Нагадаємо, що 36-річний вінгер виступав за Барселону із 2000-го по 10 серпня 2021-го років.

За спиною Лео 778 матчів у футболці каталонського клубу (найбільше у кар'єрі за одну команду) – 672 голи та 303 асисти.

Із "блаугранас" Ліонель виграв 35 трофеїв.

Із серпня 2021-го по середину липня 2023-го виступав за ПСЖ, де провів свій не найкращий період у кар'єрі. А тепер грає за океаном за Інтер Маямі.

Слід відзначити, що у футбольній спільноті не згідні з результатами "Золотого м'яча" та перемогою Мессі. Багато хто просто не розуміє, чому Ліонель взяв вже цю свою восьму нагороду.