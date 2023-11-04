За американскую команду уже играют Серхио Бускетс и Жорди Альба. Зимой к ним присоединится еще одна звезда, которая играла с этим трио в течение 6 лет.

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Интер Майами подпишет очередную звезду Барселоны

Сообщается, что Интер Майами согласовал контракт с Луисом Суаресом. Он будет подписан по схеме 1 плюс 1 и начнет действовать в январе 2024 года, когда откроется трансферное окно.

В данный момент уругвайский форвард является игроком Гремио. В этом сезоне Суарес забил 10 голов и отдал 10 ассистов в 26 матчах и занимает шестое место в гонке бомбардиров бразильской Серии А.

Отмечается, что одной из причин, по которым уругваец настаивал на трансфере, стали высокие требования к интенсивности в Бразилии. Из-за этого колени звездного форварда, которые были дважды прооперированы в течение карьеры, не выдерживают нагрузок.

Справка. В Барселоне вместе с Месси, Бускетсом и Альбой будущий новичок флоридского клуба провел 6 сезонов с 2014 по 2020 год. За это время он сыграл 283 матча, в которых забил 195 голов, отдал 113 ассистов и завоевал 13 титулов.