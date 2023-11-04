За американську команду вже грають Серхіо Бускетс та Жорді Альба. Узимку до них приєднається ще одна зірка, яка грала з цим тріо протягом 6 років.

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Інтер Маямі підпише чергову зірку Барселони

Повідомляється, що Інтер Маямі узгодив контракт із Луїсом Суаресом. Він буде підписаний за схемою 1 плюс 1 та почне діяти в січні 2024 року, коли відкриється трансферне вікно.

Наразі уругвайський форвард є гравцем Греміо. В нинішньому сезоні Суарес забив 10 голів та віддав 10 асистів у 26 матчах та посідає шосте місце в гонці бомбардирів бразильської Серії А.

Зазначається, що однією з причин, чому уругваєць наполягав на трансфері, стали високі вимоги до інтенсивності у Бразилії. Через це коліна зіркового форварда, які двічі були прооперовані протягом кар'єри, не витримують навантажень.

Довідка. У Барселоні разом із Мессі, Бускетсом та Альбою майбутній новачок флоридського клубу провів 6 сезонів з 2014 по 2020 рік. За цей час він зіграв 283 матчі, у яких забив 195 голів, віддав 113 асистів та здобув 13 титулів.