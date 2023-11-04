За американську команду вже грають Серхіо Бускетс та Жорді Альба. Узимку до них приєднається ще одна зірка, яка грала з цим тріо протягом 6 років.
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Інтер Маямі підпише чергову зірку Барселони
Повідомляється, що Інтер Маямі узгодив контракт із Луїсом Суаресом. Він буде підписаний за схемою 1 плюс 1 та почне діяти в січні 2024 року, коли відкриється трансферне вікно.
Наразі уругвайський форвард є гравцем Греміо. В нинішньому сезоні Суарес забив 10 голів та віддав 10 асистів у 26 матчах та посідає шосте місце в гонці бомбардирів бразильської Серії А.
Зазначається, що однією з причин, чому уругваєць наполягав на трансфері, стали високі вимоги до інтенсивності у Бразилії. Через це коліна зіркового форварда, які двічі були прооперовані протягом кар'єри, не витримують навантажень.