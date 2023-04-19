Спеціаліст по Бенфіці: хавбек Інтера майстерно закрутив м'яч у дев'ятку – відео шедевру

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла швидко відкрив рахунок у матчі-відповіді чвертьфіналу ЛЧ з Бенфікою. Італієць елегантно розібрався із захистом португальців.

Інтер та Бенфіка грають матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У першому поєдинку перемогу (2:0) святкували підопічні Сімоне Індзагі, пише 24 Канал.

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Це ж було вже

Інтер досить швидко відзначився у воротах Бенфіки. На 14-й хвилині поєдинку "нерадзуррі" провели фантастичну атаку на вістрі якої опинився Ніколо Барелла. 26-річний італієць опинився вільним у штрафному майданчику суперника завдяки передачі, яку віддав Лаутаро Мартінес. Ніколо філігранно закрутив м'яч у ліву дев'ятку. 1:0 – італійці зробили вагому заявку на загальний успіх.

Відео голу Барели

Варто відзначити, що Ніколо Барелла також відзначився і в першому матчі з Бенфікою. Тоді теж хавбек Інтера відкрив рахунок у зустрічі, але на 51-й хвилині.