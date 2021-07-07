Інстинкт убивці, – тренер Атлас вражений Ломаченком у бою з нокаутом проти Накатані

Василь Ломаченко у ніч з 26 на 27 червня нокаутував Масайоші Накатані. У боксерській спільноті вражені тріумфальним поверненням українського боксера на ринг.

Думки після бою українця

Відомий тренер із США Тедді Атлас поділився думкою про бій Василя Ломаченка з японцем Масайоші Накатані. Наставник побачив прогрес у роботі українця, якщо порівнювати з рівнем боксу у поєдинку проти Теофімо Лопеса, де американець завдав Василю поразки.

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Спеціаліст завжди був приємно вражений роботою українця на ринзі. Але цього разу боксер із України був мотивованим лише на перемогу. Таким злим на канвасі Атлас його ще не бачив: "Він був більш яскравим та злим. Українець знав, що стояло на кону протистояння. Василь завжди був сконцентрованим та серйозним, але це був інший Лома. Цьому є причина. Все, що він робив у минулому, у певному сенсі було виставлено на продаж. Ненавиджу так говорити, але в наш час люди міркують так, що він програв Лопесу, а потім повертався".

Усе стояло на кону у цьому поєдинку, я побачив іншого Лому. Це був хлопець із інстинктом убивці. Ломаченко завжди був хорошим фінішером. У бою з Люком Кемпбеллом він дозволив супернику врятуватись. Але у поєдинку з Накатані Ломаченко не дозволив цьому хлопцю врятуватись,

– заявив Атлас.

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