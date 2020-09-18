Скільки отримає "Десна" від трансферу лідера Філіппова у Бельгію: сума
Чернігівська "Десна" може отримати більше 1 мільйона євро від трансферу свого лідера атаки Олександра Філіппова. "Сент-Трюйден" не готовий заплатити більше.
Гравець вже перебуває у Бельгії та успішно пройшов медичний огляд. Хоча сам футболіст заявляв, що перехід у чемпіонат Бельгії лише чутки, повідомляє Sport.ua.
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Трансфер у Бельгію
Зараз найбільшою проблемою щодо погодження контракту є фінансова частина. Чернігівський клуб не поспішає відпускати форварда, українці хочуть виручити за гравця близько 1,5 мільйони євро. Боси "Сент-Трюйдена" не надто погоджуються із такою позицією українців. Бельгійці намагаються максимально зменшити ціну за футболіста лінії атаки.
Клуб із чемпіонату Бельгії не готовий платити за футболіста понад один мільйон євро. Якщо сторони таки вдарять по руках, тоді про трансфер гравця буде оголошено вже найближчим часом.
Торік Філіппов відзначився 16 результативними ударами у 30 зіграних матчах. Форвард вже стукає у двері національної збірної України.
Кар'єра Олександра Філіппова
- Філіппов – вихованець донецького футболу. Відомий за виступами у "Арсеналі" та "Іллічівці".
- 5 липня 2016 року підписав контракт з чернігівським клубом. За підсумками першого півріччя забив 10 м'ячів і віддав 4 гольові передачі, ставши кращим бомбардиром команди і одним з кращих в лізі. Першу половину сезону 2016/17 "Десна" завершила на 3-му місці, а Філіппов був визнаний одним з кращих нападників дивізіону.
- З 2012 року викликався до складу молодіжної збірної України. У її складі в серпні 2012 року зайняв третє місце на Меморіалі Лобановського, зігравши в обох матчах. А в січні 2013 року став фіналістом Кубка Співдружності, зігравши в 4 матчах збірної і забивши один гол.