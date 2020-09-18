Чернігівська "Десна" може отримати більше 1 мільйона євро від трансферу свого лідера атаки Олександра Філіппова. "Сент-Трюйден" не готовий заплатити більше.

Гравець вже перебуває у Бельгії та успішно пройшов медичний огляд. Хоча сам футболіст заявляв, що перехід у чемпіонат Бельгії лише чутки, повідомляє Sport.ua.

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Трансфер у Бельгію

Зараз найбільшою проблемою щодо погодження контракту є фінансова частина. Чернігівський клуб не поспішає відпускати форварда, українці хочуть виручити за гравця близько 1,5 мільйони євро. Боси "Сент-Трюйдена" не надто погоджуються із такою позицією українців. Бельгійці намагаються максимально зменшити ціну за футболіста лінії атаки.

Клуб із чемпіонату Бельгії не готовий платити за футболіста понад один мільйон євро. Якщо сторони таки вдарять по руках, тоді про трансфер гравця буде оголошено вже найближчим часом.

Торік Філіппов відзначився 16 результативними ударами у 30 зіграних матчах. Форвард вже стукає у двері національної збірної України.

Кар'єра Олександра Філіппова