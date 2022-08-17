Відповідну інформацію Ілон Маск заявив в ніч проти 17 серпня. Про це винахідник та бізнесмен написав у своєму твітері.

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Ілон Маск купує футбольний клуб

Також я купую Манчестер Юнайтед, ласкаво просимо,

– написав Маск.

Варто пригадати, що раніше у ЗМІ було багато повідомлень про купівлю Маском соціальної мережі Twitter. Проте у бізнесмена були питання про кількість спамерських облікових записів у мережі. Нещодавно суд зобов'язав Twitter надати Ілону Маску дані про спамерські облікові записи.

Коротко про клуб Манчестер Юнайтед

Англійський клуб Манчестер Юнайтед заснований ще у 1878 році. Сучасну назву клуб отримав у 1902 році.

Цей футбольний клуб є одним із найкращих в світі. Вони були чемпіонами Англії рекордні 20 разів і тричі вигравали Кубок Європи, що є найпрестижнішим клубним турніром у світі.

Нещодавно ЗМІ писали, що Манчестер Юнайтед вказує на двері відомому футболісту Кріштіану Роналду. Адже португалець може покинути "Олд Траффорд".

Ба більше, відомо, що 12 серпня Манчестер Юнайтед розгромив Ліверпуль з рахунком 4:0. Мовиться про перший матч під керівництво нового тренера Эріка тен Хага.

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