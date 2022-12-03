Сім’я Грейзерів, власники МЮ, повідомляли, що планують продати клуб тому, хто запропонує найвищу ціну. Брати оцінили клуб у 4,5 мільярди фунтів стерлінгів.
Варте уваги Манчестер Юнайтед – ласий шматочок: Apple та Бекхем готові придбати клуб
Вимоги фанатів
Прихильники "червоних дияволів" висунули свої нововедення. Вони надіяться, що це допоможе новим власникам клубу та вболівальникам знайти спільну мову і разом розвивати клуб. Вимоги виглядають таким чином:
- Зобов'язання погасити існуючу заборгованість клубу та фінансувати майбутні витрати за рахунок випуску нових акцій.
- Інвестиції в чоловічу, жіночу та молодіжну команди, а також інвестиції в клубну інфраструктуру для модернізації "Олд Траффорд" та тренувальної бази.
- Спільне володіння клубом разом із фанатами як партнери, а також репрезентація фанатів у раді.
- Слова "футбольний клуб" мають повернутися на емблему "МЮ" та ігрову форму команди.
- Зобов'язання ніколи більше не намагатися брати участь у таких змаганнях, як Суперліга Європи, без остаточної згоди вболівальників.
- Постійна розвиток, підтримка та просування жіночої команди.
- Підтримка рівня цін на квитки на доступному рівні.
Раніше повідомлялося, що кандидатура Бекхема, як покупця МЮ, виглядає привабливою для фанатів, оскільки колишній гравець команди має тісний зв'язок з вболівальнками. Це означить, що він може прислухатись до вимог фанів. Та Бекхем не може собі позволити придбати Манчестер Юнайтед, але він відкритий до переговорів з потенційними покупцями "червоних дияволів" та готовий стати частиною інвестиційного консорціуму.
Постійний розвиток, підтримка та просування жіночого колективу