"Україна дуже втомилась, але народ продовжує боротьбу": гравець збірної пригадав світу про війну

Ілля Забарний розповів про своє міжсезоння. Центральний захисник нагадав світу про жахіття, які кояться в Україні.

Ілля Забарний поділився враженнями з англійцями стосовно свого дебютного голу у футболці збірної України. Захисник запевнив, що своєю грою намагається втішити земляків.

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Емоційний момент

Ілля Забарний, який вирішив відпочити від насиченого сезону та не поїхати з молодіжною збірною України на юнацьке Євро-2023, все ж у футболці головної команди країни зіграв, оскільки таке питання "честі" навіть не підіймається. "Синьо-жовті" здобули дві перемоги у червні у рамках відбору до Євро-2024, а саме над Північною Македонією (2:3) та Мальтою (1:0), також українці зіграли в нічию з Німеччиною (3:3) у товариській зустрічі.

Ілля Забарний оформив свій перший гол у футболці національної збірної України у ворота команди "сонця", що звичайно ж позитивно вплинуло за молодого центрбека. Футболіст зазначив, що прикладає усіх сил, аби з "синьо-жовтими" добиватися успіху на міжнародній арені. Також Ілля пригадав світу, що на теренах нашої держави триває війна, яку розв'язала Росія, тому спортсмени також намагаються міжнародними здобутками приносити радість для свого народу.

Початок літа був дуже хорошим. Я провів час удома зі своєю родиною та близькими друзями, за якими дуже сумував. Забарний взяв участь у презентації домашньої форми Борнмута на новий сезон. Збірній України вдалося здобути дві перемоги у відборі Євро-2024, а мені – забити перший м'яч у національній команді. Я дуже щасливий! Наша країна дуже втомилась, але народ зібраний і продовжує боротьбу. Для мене кожен матч у збірній – дуже емоційний момент. Я хочу допомагати команді, а всі ми прагнемо подарувати українцям хоча б декілька моментів для посмішки,

– зазначив Забарний.

Нагадаємо, що Борнмут зміг зберегти прописку в Англійській Прем'єр-лізі, хоча й практично до останнього боровся за право виступати в еліті тамтешнього футболу. Забарний перебрався у стан "вишень", які заплатили за таланта Динамо 22,7 мільйонів євро, взимку. За цей час Ілля встиг зіграти всього 5 матчів у футболці Борнмута, оскільки тільки перебравшись до Англії футболіст отримав травму, від якої довго оговтувався.