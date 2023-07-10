Илья Забарный поделился впечатлениями с англичанами по поводу своего дебютного гола в футболке сборной Украины. Защитник заверил, что своей игрой пытается утешить земляков.

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Эмоциональный момент

Илья Забарный, решивший отдохнуть от насыщенного сезона и не уехать с молодежной сборной Украины на юношеское Евро-2023, все же в футболке главной команды страны сыграл, поскольку такой вопрос "чести" даже не поднимается. "Сине-желтые" одержали две победы в июне в рамках отбора к Евро-2024, а именно над Северной Македонией (2:3) да Мальтой (1:0), также украинцы сыграли в ничью с Германией (3:3) в товарищеской встрече.

Илья Забарный оформил свой первый гол в футболке национальной сборной Украины в ворота команды "солнца", что, конечно же, положительно повлияло за молодого центрбека. Футболист отметил, что прикладывает все силы, чтобы с "сине-желтыми" добиваться успеха на международной арене. Также Илья вспомнил миру, что на территории нашего государства идет война, которую развязала Россия, поэтому спортсмены также пытаются международными достижениями приносить радость для своего народа.

Начало лета было очень хорошим. Я провел время дома со своей семьей и близкими друзьями, по которым очень скучал. Забарный принял участие в презентации домашней формы Борнмута на новый сезон. Сборной Украины удалось одержать две победы в отборе Евро-2024, а мне забить первый мяч в национальной команде. Я очень счастлив! Наша страна очень устала, но народ собран и продолжает борьбу. Для меня каждый матч в сборной – очень эмоциональный момент. Я хочу помогать команде, а все мы стремимся подарить украинцам хотя бы несколько моментов для улыбки,

– отметил Забарный.

Напомним, что Борнмут смог сохранить прописку в Английской Премьер-лиге, хотя практически до последнего боролся за право выступать в элите тамошнего футбола. Забарный перебрался в состояние "вишен", заплативших за талант Динамо 22,7 миллионов евро, зимой. За это время Илья успел сыграть всего 5 матчей в футболке Борнмута, поскольку только перебравшись в Англию футболист получил травму, от которой долго приходил в себя.