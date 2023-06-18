"Треба починати забивати": Забарний про дебютний гол за збірну України

Захисник англійського Борнмута Ілля Забарний став одним з героїв матчу проти Північної Македонії. Гол представника англійської Прем'єр-ліги переломив хід поєдинку.

Підопічні Сергія Реброва у неймовірному матчі вирвали перемогу над Північною Македонією (3:2). Дебютним голом за "синьо-жовтих" відзначився 20-річний захисник Ілля Забарний.

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Після переїзду в Англію став краще грати головою

Ілля Забарний не часто радує забитими м'ячами. Цей гол став лише другим для захисника на дорослому рівні.

Другий гол в кар'єрі. Далі буде більше. Це важливий м'яч, важлива перемога для всієї України. Багато хто прийшов підтримати нас, спасибі дуже,

– сказав Забарний.

На думку гравця англійського Борнмута, в другому таймі збірна Україна знайшла ключі до воріт македонців. В майбутньому Ілля пообіцяв частіше радувати забитими голами.

"Чекали, що буде важка гра. Суперник непоступливий, вміє атакувати. У першому таймі було важко, потрібно було знайти ключ до цієї команди.

Мій гол? Важливо було почати. Не важливо, хто заб'є м'яч – нападник або захисник. Це заслуга всієї команди, яка награла на гол.

Так, в перерві нам вказали на помилки. Проаналізували все і вийшли атакувати флангами, грати з м'ячем.

В Англії я більше став напрацьовувати гру головою. Треба починати забивати", – розповів Забарний.

Забарний в збірній України

Нагадаємо, що Ілля Забарний дебютував у національній збірній України у віці 18 років. Захисник зіграв на "Стад-де-Франс" у товариському матчі проти збірної Франції (1:7).

Вихованець Динамо швидко став основним гравцем команди Шевченка та у 2021 потрапив у заявку на Євро-2020.

На ЧЄ-2020 Забарний зіграв у всіх 5 поєдинках та став чвертьфіналістом.

Загалом на рахунку Іллі вже 26 матчів у "синьо-жовтій" футболці.

Свій третій матч відбору на Євро-2024 збірна України проведе 19 червня проти Мальти. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.