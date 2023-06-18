"Треба починати забивати": Забарний про дебютний гол за збірну України
Джерело:ВЗбірна
Захисник англійського Борнмута Ілля Забарний став одним з героїв матчу проти Північної Македонії. Гол представника англійської Прем'єр-ліги переломив хід поєдинку.
Підопічні Сергія Реброва у неймовірному матчі вирвали перемогу над Північною Македонією (3:2). Дебютним голом за "синьо-жовтих" відзначився 20-річний захисник Ілля Забарний.
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Після переїзду в Англію став краще грати головою
Ілля Забарний не часто радує забитими м'ячами. Цей гол став лише другим для захисника на дорослому рівні.
Другий гол в кар'єрі. Далі буде більше. Це важливий м'яч, важлива перемога для всієї України. Багато хто прийшов підтримати нас, спасибі дуже,
– сказав Забарний.
На думку гравця англійського Борнмута, в другому таймі збірна Україна знайшла ключі до воріт македонців. В майбутньому Ілля пообіцяв частіше радувати забитими голами.
"Чекали, що буде важка гра. Суперник непоступливий, вміє атакувати. У першому таймі було важко, потрібно було знайти ключ до цієї команди.
Мій гол? Важливо було почати. Не важливо, хто заб'є м'яч – нападник або захисник. Це заслуга всієї команди, яка награла на гол.
Так, в перерві нам вказали на помилки. Проаналізували все і вийшли атакувати флангами, грати з м'ячем.
В Англії я більше став напрацьовувати гру головою. Треба починати забивати", – розповів Забарний.
Забарний в збірній України
- Нагадаємо, що Ілля Забарний дебютував у національній збірній України у віці 18 років. Захисник зіграв на "Стад-де-Франс" у товариському матчі проти збірної Франції (1:7).
- Вихованець Динамо швидко став основним гравцем команди Шевченка та у 2021 потрапив у заявку на Євро-2020.
- На ЧЄ-2020 Забарний зіграв у всіх 5 поєдинках та став чвертьфіналістом.
- Загалом на рахунку Іллі вже 26 матчів у "синьо-жовтій" футболці.