Подопечные Сергея Реброва в невероятном матче вырвали победу над Северной Македонией (3:2). Дебютным голом за "сине-желтых" отличился 20-летний защитник Илья Забарный.

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После переезда в Англию стал лучше играть головой

Илья Забарный не часто радует забитыми мячами. Этот гол стал вторым для защитника на взрослом уровне.

Второй гол в карьере. Дальше будет больше. Это важный мяч, важная победа для всей Украины. Многие пришли поддержать нас, спасибо очень,

– сказал Забарный.

По мнению игрока английского Борнмута, во втором тайме сборная Украины нашла ключи к воротам македонцев. В будущем Илья пообещал почаще радовать забитыми голами.

"Ожидали, что будет тяжелая игра. Соперник неуступчив, умеет атаковать. В первом тайме было тяжело, нужно было найти ключ к этой команде".

Мой гол? Важно было начать. Не важно, кто забьет мяч – нападающий или защитник. Это заслуга всей команды, наигравшей на гол.

Да, в перерыве нам указали на ошибки. Проанализировали все и вышли атаковать флангами, играть с мячом.

В Англии я больше стал нарабатывать игру головой. Надо начинать забивать", – рассказал Забарный.

Забарный в сборной Украины

Напомним, что Илья Забарный дебютировал в сборной Украины в возрасте 18 лет. Защитник сыграл на "Стад-де-Франс" в товарищеском матче против сборной Франции (1:7).

Воспитанник Динамо быстро стал основным игроком команды Шевченко и в 2021 году попал в заявку на Евро-2020.

На ЧЕ-2020 Забарный сыграл во всех 5 поединках и стал четвертьфиналистом.

В общей сложности на счету Ильи уже 26 матчей в "сине-желтой" футболке.

Важно! Свой третий матч отбора на Евро-2024 сборная Украины проведет 19 июня против Мальты. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.