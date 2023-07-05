"Я як батько для гравців Шахтаря": Йовічевіч вперше прокоментував відставку з донецького клубу

Ігор Йовічевіч прокоментував своє звільнення з українського колективу. Фахівець не збирається опускати руки.

Ігор Йовічевіч вперше відреагував на свою відставку. "Гірники" ж у свою чергу швиденько знайшли заміну хорватському наставнику.

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Без негативу

Донецький колектив неочікувано для всіх вирішив попрощатися із Ігорем Йовічевічем, який привів "кротів" до чемпіонства в Ураїні, продемонстрував із Шахтарем гідну гру в Лізі чемпіонів та добився хорошого результату в Лізі Європи (1/8 фіналу). І це все з практично з новоствореною командою. Та керівництво донеччан прийняло рішення відпустити хорватського наставника у вільне плавання. Йовічевіч у свою чергу зазначив, що тісно спілкується з футболістами Шахтаря, які стали для нього як рідні, підкресливши, що у них неймовірний потенціал.

Усі повідомлення від футболістів змушують мене почуватися дуже щасливим. Я підтримую з ними дружбу, оскільки я майже як батько для них, і все, що я бачу, змушує мене відчувати велику гордість. Гравці мають хорошу перспективу продовжувати прогресувати. Вони – покоління, яке зробило великий стрибок з Шахтарем. Світ говорив про нас у цих нелюдських умовах. Ну а я зі своїм тренерським штабом починаємо з нуля, перебуваючи у пошуку нового виклику,

– зазначив Йовічевіч.

Нагадаємо, що на заміну хорватському наставнику прийшов Патрік Ван Лаувен із Зорі, яка зайняла "бронзове" місце в УПЛ за підсумками минулого сезону. Луганський колектив ж у свою чергу також знайшов нового коуча, який уже посів на тренерському кріслі "біло-чорних".