До нового сезону-2023/2024 "гірників" U-19 тренуватиме колишній футболіст Шахтаря 42-річний Олексій Бєлік. Також оприлюднили його тренерський штаб, у якому слід виділити появу Максима Малишева, який через хронічні травми, закінчив із кар'єрою футболіста.
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Зміни у юнацькій команді Шахтаря
Тренерський штаб Олексія Бєліка у Шахтарі U-19
- Олександр Алімов, Дмитро Єфимов, Максим Малишев (усі асистенти).
- Роман Гаврилов (тренер голкіперів).
- Ярослав Гацков (спеціаліст із фізичної підготовки).
На новий тренерський штаб чекає серйозне завдання, адже у наступному сезоні Шахтар U-19 знову виступатиме на два фронти – український чемпіонат та Юнацьку лігу УЄФА.
Бєлік та його помічники вже познайомились із юнацькою командою.
Новий тренерський штаб Шахтаря U-19 / Фото донецького клубу
Донецький період у кар'єрі Олексія Бєліка
- Уродженець Донецька розпочинав своє становлення у дорослому футболі якраз у Шахтарі. У 1999 році приєднався до першої команди "гірників". А після 9 років у команді переїхав грати у німецький Бохум. Але лише на правах оренди.
- Тоді повернувся і майже одразу підписав повноцінний контракт із Дніпром. Після чого більше не одягав футболку донеччан.
- Бєлік провів 208 матчів за Шахтар (найбільше у кар'єрі), у яких колишній нападник наколотив 65 голів та віддав 4 результативні передачі.
- Разом із донецьким клубом здобув усі свої 9 трофеїв (4 чемпіонства, стільки ж Кубків України та одну звитягу у Суперкубку країни).