3 липня донецький Шахтар закрив чутки усіх інсайдерів про прихід Патріка ван Леувена. Нідерландець підписав 2-річний контракт із "гірниками". Зоря залишилась незадоволена таким одностороннім розірванням угоди зі сторони нідерландського спеціаліста.

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Заміна талановитого нідерландця

Однак довго Зоря без головного тренера не пробула. 4 липня "мужики" сповістили про початок співпраці із сербським наставником Ненадом Лалатовичем.

Луганський клуб не повідомляє, наскільки укладений контракт із сербом.

Для Лалатовича Україна не є новою та чужою країною. Ненад ще у ролі футболіста виступав в українському чемпіонаті. У сезоні-2003/2004 захищав кольори донецького Шахтаря, з яким здобув перемогу у Кубка України.

Останнім клубом у тренерській кар'єрі серба перед переїздом у Зорю був Младость ГАТ, на чолі якого Лалатович провів лише 10 матчів, його контракт із сербським клубом сплив вкінці сезону-2022/2023.

Хто такий Ненад Лалатович: головне про тренерську кар'єру