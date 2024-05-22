Київське Динамо вже оформило срібні нагороди УПЛ та здобуло путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів. Тренерський штаб визначився з наявним кадровим потенціалом.

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Динамо не розраховує на Супрягу та легіонерів

За інформацією джерела, трьом гравцям Динамо, а також їхнім агентам запропонували шукати нові команди. "Біло-сині" більше не розраховують на форварда Владислава Супрягу, вінгерів Беніто та Самбу Діалло.

Крім того, 19-річний Антон Царенко влітку може відправитися в оренду. Юному хавбеку важко конкурувати за місце в основі.

Натомість вихованці Динамо Олександр Яцик та Микола Михайленко влітку повернуться в рідну команду. У нинішньому сезоні вони грають в оренді за Зорю та Олександрію відповідно.

Також Динамо планує повернути бразильця Вітіньо з Ред Булл Брагантіно. Його орендна угода завершується в червні 2024 року.

Статистика виконавців у сезоні 2023/24