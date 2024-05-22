Київське Динамо вже оформило срібні нагороди УПЛ та здобуло путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів. Тренерський штаб визначився з наявним кадровим потенціалом.

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Динамо не розраховує на Супрягу та легіонерів

За інформацією джерела, трьом гравцям Динамо, а також їхнім агентам запропонували шукати нові команди. "Біло-сині" більше не розраховують на форварда Владислава Супрягу, вінгерів Беніто та Самбу Діалло.

Крім того, 19-річний Антон Царенко влітку може відправитися в оренду. Юному хавбеку важко конкурувати за місце в основі.

Натомість вихованці Динамо Олександр Яцик та Микола Михайленко влітку повернуться в рідну команду. У нинішньому сезоні вони грають в оренді за Зорю та Олександрію відповідно.

Також Динамо планує повернути бразильця Вітіньо з Ред Булл Брагантіно. Його орендна угода завершується в червні 2024 року.

Статистика виконавців у сезоні 2023/24

  • Владислав Супряга через хронічні травми довго не міг набрати форму. У сезоні 2023/24 він зіграв у 8 матчах та віддав 2 асисти. У середньому форвард проводив на полі 7 хвилин. Контракт з Динамо діє до 30 червня 2026 року.
  • Беніто зіграв 22 матчі за "біло-синіх", забив 2 голи та віддав 1 асист. Угода футболіста з клубом діє до 30 червня 2026 року.
  • Сенегалець Самба Діалло з'являвся на полі 13 разів, але результативними діями не відзначався. Його контракт з динамівцями чинний до кінця 2026 року.
  • Олександр Яцик відіграв 25 матчів у складі Зорі. На його рахунку 3 голи та одна гольова передача.
  • Микола Михайленко став одним з лідерів Олександрії. Опорний півзахисник зіграв 16 матчів та забив 5 голів.