"У нас коротка пам'ять": перша ракетка світу нагадала про війну в Україні після тріумфу – відео

Польська тенісистка Іга Швьонтек намагається допомагати нашій країні у скрутні часи. Дівчина організовувала чимало благодійних заходів, а також часто згадує про Україну в інтерв'ю.

Іга Швьонтек – Джессіка Пегула 6:3 / 6:0

В Катарі завершився тенісний турнір Qatar Open 2023. Змагання категорії WTA500 у Досі прийняло 28 тенісисток, серед яких була і перша ракетка світу Іга Швьонтек.

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Полячка змогла пройти турнір без жодного програного сету. У вирішальному матчі Швьонтек без проблем подолала американку Джессіку Пегулу, поступившись лише трьома геймами.

Після змагання Іга виступила з промовою, згадавши у ній Україну. Дівчина закликала світ спорту підтримати нашу країну, яка протистоїть російським загарбникам.

Я згадала минулий рік, тут був перший турнір, на якому я мала можливість виступити з промовою, коли почалася війна в Україні. Знаєте, у нас досить коротка пам'ять. Ми всі маємо підтримувати українців у всьому, з чим вони борються щодня. Розчаровує, що ситуація не змінюється, але сподіваюся, що вони залишатимуться сильними,

– заявила Швьонтек.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет продовжує намагання повернути спортсменів з Росії до міжнародних змагань. На думку очільника організації Томаса Баха, росіяни не мають відповідати за дії своєї країни.

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Чимало відомих спортсменів виступили проти допуску представників РФ до змагань. Ба більше, 35 міністрів спорту різних країн звернулись до МОК з протестом проти зняття сканцій з Росії. Серед них – Польща, Велика Британія та США.

Відеоогляд фіналу Qatar Open 2023: