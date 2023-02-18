Ига Швентек – Джессика Пегула 6:3 / 6:0

В Катаре завершился теннисный турнир Qatar Open 2023. Соревнование категории WTA500 в Дохе приняло 28 теннисисток, среди которых была и первая ракетка мира Ига Швентек.

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Полячка смогла пройти турнир без проигранного сета. В решающем матче Швентек без проблем преодолела американку Джессику Пегулу, уступив лишь три геймы.

После соревнования Ига выступила с речью, упомянув в ней Украину. Девушка призвала мир спорта поддержать нашу страну, противостоящую российским захватчикам.

Я вспомнила прошлый год, здесь был первый турнир, на котором у меня была возможность выступить с речью, когда началась война в Украине. Знаете, у нас достаточно короткая память. Мы все должны поддерживать украинцев во всем, с чем они борются каждый день. Разочаровывает, что ситуация не меняется, но надеюсь, что они будут оставаться сильными,

– заявила Швентек.

Напомним, что Международный олимпийский комитет продолжает попытки вернуть спортсменов из России в международные соревнования. По мнению руководителя организации Томаса Баха, россияне не должны отвечать за действия своей страны.

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Многие известные спортсмены выступили против допуска представителей РФ к соревнованиям. Более того, 35 министров спорта разных стран обратились в МОК с протестом против снятия сканций с России. Среди них – Польша, Великобритания и США.

Видеообзор финала Qatar Open 2023: