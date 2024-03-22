У четвер, 21 березня, збірна Росії перемогла у товариському матчі Сербію (4:0). Пост з публікацією у соціальній мережі лайкнув вінгер Шахтаря Хусрав Тоіров.

Читайте також "Чекаємо на чорного лебедя": гендиректор Шахтаря спрогнозував повернення на "Донбас Арену"

Реакція Шахтаря на скандальний вчинок Тоірова

Згодом таджицький легіонер прибрав свій лайк та відписався від російської спортивної сторінки. Проте його необачний вчинок не залишився без уваги.

Донецький Шахтар відреагував на ситуацію з Тоіровим. Футболіста буде покарано за ганебний вчинок.

"У ФК Шахтар бачили реакцію Хусрава Тоірова під постом про перемогу країни-агресора. Вважаємо це неприпустимою та ганебною поведінкою.

Футболіста буде оштрафовано на місячну зарплату, а ці гроші будуть направлені на забезпечення одного з підрозділів ЗСУ, про що обов'язково буде звітувати", – запевнили в клубі.

За інформацією ЗМІ, зарплата Тоірова у Шахтарі становить приблизно 300 тисяч гривень. Тож ці гроші стануть в пригоді нашим воїнам.

Лайк Тоірова під публікацією про перемогу Росії / скриншот

Довідка. Хусрав Тоіров став гравцем Шахтаря навесні 2023 року. Молодий вінгер може зіграти на обох флангах атаки. Проте Тоіров не зумів вразити тренерів Шахтаря і наразі переважно грає за молодіжну команду "гірників". У минулому сезоні таджицький легіонер двічі з'являвся на полі у складі основної команди.