Донецький колектив зацікавлений у співпраці з 18-річним таджицьким футболістом Хусравом Тоїровим. В гравці вбачають реальну заміну Михайлу Мудрику.

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Нова донецька зірочка

"Гірники" мають намір придбати Тоїрова у казахської команди Атирау, за яку виступає молодий таджицький футболіст. Контракт Тоїрова з його поточною командою закінчується наприкінці 2023-го року, проте Шахтар не має бажання очікувати. Скаути українського колектива пильно стежать за грою талановитого гравця.

Transfermarkt оцінює Тоїрова в 150 тисяч євро. Проте Шахтарю прийдеться віддати значно більшу суму за "антирауського Хвічу", оскільки казахський колектив буде давити на безумовний талант таджицького футболіста. Тоїров без проблем може перекрити лівий та правий фланг атаки, а також він може зіграти і центрального нападника.

Кар'єра Тоїрова