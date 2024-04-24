Шахтер продаст Тоирова, поскольку в команде U-19 он уже не сможет выступать из-за возраста. Тренер основной команды Марио Пушич также не рассчитывает на игрока.

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Шахтер отпустит Тоирова при одном условии

Хусрава Тоирова планируют полноценно продать или отдать в аренду.

У Шахтера есть важное условие – новый клуб Тоирова должен быть не из России. Если "горняки" не найдут зарубежный клуб, то его отдадут в аренду какому-то из клубов УПЛ.

Важно! Недавно Хусрав Тоиров поставил лайк под постом в инстаграме о победе России над Сербией (4:0) в товарищеском матче, из-за чего был оштрафован на месячную зарплату – 300 тысяч гривен. Эти деньги Шахтер обещал перечислить на ВСУ.

Напомним, что Тоиров перешел в Шахтер в марте 2023 года. В соновном играл за молодежную команду, но два матча также сыграл и за основу. В лице легионера рассматривали замену Мудрику.