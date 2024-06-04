Жирона буде задоволена: гранди Європи готові викласти солідну клаусулу за Циганкова

Каталонська Жирона може вже у літнє трансферне вікно солідно заробити на трансферах своїх українських лідерів. Артем Довбик та Віктор Циганков можуть перебратись в інші команди Європи.

Одразу декілька європейських клубів стежать за лідерами збірної України, які виступають у складі Жирони. У трансфері Віктора Циганкова зацікавлені два колективи із італійської Серії А та Англійської Прем'єр-ліги.

Варто побачити Прямо у літаку: Луніна "скупали" в оваціях дорогою на фінал Ліги чемпіонів – круте відео

Ще одні претенденти на Циганкова

Мова йде про Мілан та Арсенал. Обидва клуби готові викласти 30 мільйонів євро клаусули, які прописані у контракті 26-річного правого вінгера із Жироною. "Россонері" та "каноніри" проявляють предметний інтерес до українського футболіста атакувальної лінії.

Ще після закінчення сезону-2023/2024 в Ла Лізі Циганков доволі неоднозначно заговорив про своє майбутнє у каталонському клубі. Віктор заявив, що наразі усі його думки сконцентровані на збірній України, з якою він зіграє у фінальній частині Євро-2024. Після чого він буде приймати рішення щодо клубної кар'єри.

Раніше була інформація, що колишнім динамівцем зацікавились одразу англійські клуби – Астон Вілла, Вулверхемптон та Вест Хем, за який свого часу виступав Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, що Циганков та Довбик зробили просто величезний внесок у виступи Жирони у сезоні, що минув. Підопічні Мічела посіли 3-тю позицію в Ла Лізі за підсумками сезону-2023/2024. У новому сезоні каталонці виступатимуть у Лізі чемпіонів.

Стрімка кар'єра Віктора Циганкова у Жироні